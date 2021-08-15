توقيف 3325 مجرما بالعاصمة خلال شهر واحد

فيما تم سحب 4244 رخصة سياقة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 3325 شخصا تورطوا في 2897 قضية إجرامية خلال شهر جويلية الماضي، من بينهم 1554 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ478 عملية حفظ النظام، كما تم سحب 4244 رخصة سياقة.

ومن بين القضايا المعالجة، حسب حصيلة أمن ولاية الجزائر، تم تسجيل 709 قضية متعلّقة بالمساس بالأشخاص، 272 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية، بينما تمّ معالجة 337 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات العمومية، بالإضافة إلى 68 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإنّ ذات المصالح عالجت 219 قضية تورط فيها 231 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 23 شخصا الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، تمّت معالجة 1490 قضية تورط فيها 1554 شخص، مع حجز 01.765 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 39143 قرص مهلوس، 737.20 غرام من الهيروين، 0.01 غرام من الأفيون، وكذا 4 قارورات من محلول مخدر.

وبخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر، فإن قوات الشرطة قامت بـ6481 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تمّ تنفيذ 60 قرار غلق صادرة عن السلطات المختصة.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 9909 مخالفة مرورية سحب على إثرها 4244 رخصة، كما تم تسجيل 35 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 34 شخصا بجروح مع تسجيل 3 وفيات، حيث أنّ أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ478 عملية حفظ النظام، فيما تمّ تحويل 279 شخص متشرّد.