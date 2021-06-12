توقيف 3799 شخص خلال شهر واحد بالعاصمة

مع تسجيل 11 جريمة معلوماتية و7 قضايا اقتصادية ومالية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر ماي الماضي، 3799 شخص تورط في 3412 جريمة بينهم 1921 مشتبه فيه في قضايا تتعلّق بحيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة، و258 شخص متورّط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1878 شخص متورّط في مختلف القضايا.

ومن بين القضايا المعالجة، حسب بيان صادر عن أمن ولاية الجزائر، تم تسجيل 775 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، 274 قضية متعلّقة بالمساس بالممتلكات، أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 20 قضية، بينما تمّ معالجة 464 قضية متعلّقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى 7 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، ناهيك عن تسجيل 11 قضية مرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإنّ ذات المصالح عالجت 248 قضية تورط فيها 258 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأودع منهم 14 شخصا الحبس المؤقت.

وفي إطار مكافحة المخدرات، يضيف البيان، تمت معالجة 1861 قضية تورط فيها 1921 شخص، مع حجز 11.161 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى 24627 قرص مهلوس، 2.22 غرام من الكوكايين، 2.34 غرام من الهيروين، 0.01 غرام من الأفيون و28 قارورة محلول مهلوس.

أما في مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 8922 مخالفة مرورية سحب على إثرها 2775 رخصة، كما تم تسجيل 61 حادث مرور جسماني، أصيب خلالها 58 شخصا بجروح مع تسجيل 7 وفاتين، حيث أنّ أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ256 عملية حفظ النظام، فيما تمّ تحويل 252 شخص متشرّد.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة، 52647 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى 810 مكالمة خاصة بالرقم 104، لتبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم وسلامتهم يؤكد البيان ذاته.