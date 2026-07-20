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من بينهم مهاجرون أجانب

توقيف 39 شخصا وضبط 38 مليار سنتيم في قضية تهريب للمعادن الثمينة

الشروق أونلاين
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توقيف 39 شخصا وضبط 38 مليار سنتيم في قضية تهريب للمعادن الثمينة
لقطة شاشة (شرطة الجزائر العاصمة)

نجحت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، في توقيف 39 شخصا مشتبها فيه، لتورطهم في تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، حيث بلغت القيمة المالية السوقية للمحجوزات 38 مليار سنتيم.

ووفقا لما أفادت به شرطة الجزائر العاصمة اليوم الإثنين، 20 جويلية، انطلقت أطوار القضية بعد استقاء عناصر الفرقة معلومة أمنية مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يعملون على تهريب معادن نفيسة وكذا عملات أجنبية خارج حدود الوطن.

لتنطلق على إثر ذلك سلسلة من التحريات الميدانية أسفرت على تحديد هوية عدّة أشخاص مشتبه فيهم، ليتمّ توقيف 39 شخصا من بينهم مهاجرون أجانب.

وأسفرت العملية عن ضبط 10.633 كلغ من الذهب، و3081 غرام من الفضة، و8349 غرام من النحاس، و3434 غرام من الحديد.

كما ضبطت مصالح الشرطة أيضا أيضا 15 مركبة سياحية ونفعية، و39 هاتف نقال.

إضافة إلى 800 مليون و900 ألف سنتيم، ومبالغ من العملات الأجنبية: 11860 أورو، و17200 دولار أمريكي، و2420 ليرة تركية.

وتم تقديم المشتبه بهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

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