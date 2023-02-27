توقيف 4 أجانب بوهران لتورطهم في النصب والاحتيال وتزوير العملات النقدية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية متكونة من 4 أشخاص أجانب، للاشتباه بتورطهم في جرائم النصب والاحتيال وتزوير العملات النقدية الوطنية والأجنبية.

وجاءت هذه العملية بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بالنصب والاحتيال والتزوير في العملات النقدية الوطنية والأجنبية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي. عن طريق إيهام الضحايا باستلام مبالغ ضخمة من مختلف العملات.

وبعد تتبع نشاط أفراد هذه الشبكة، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف 4 أشخاص من جنسيتين إفريقيتين. مع حجز 35 رزمة من قصاصات سوداء اللون على شكل أوراق نقدية، ومستحضرات تستعمل في النصب والاحتيال، و8 هواتف نقالة.

وفور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات بتهمة تكوين جمعية أشرار، والنصب والاحتيال، وتزوير أوراق نقدية ضمن شبكة منظمة عابرة للحدود، والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني.