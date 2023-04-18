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الجزائر

توقيف 4 أشخاص يجمعون التبرعات دون رخصة بملفات طبية وهمية

ياسر كعبش
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توقيف 4 أشخاص يجمعون التبرعات دون رخصة بملفات طبية وهمية
ح.م
يجمعون التبرعات بملفات طبية وهمية

أطاحت الفرقة الجنائية لأمن ولاية المدية، بداية هذا الأسبوع، بـ 4 أشخاص يقومون بجمع التبرعات من المواطنين دون رخصة، مستعطفين المواطنين بملفات طبية وهمية.

وكشف بيان أمن ولاية المدية، أن الأشخاص الـ 4 ينحدرون من إحدى الولايات الغربية، يقومون بجمع التبرعات بملفات طبية وهمية لأشخاص محتاجين لإجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية، مستعملين شارات وهمية لإحدى الجمعيات الخيرية.

ووضعت مصالح الأمن خطة من خلال توزيع عناصر بالزي المدني، بمختلف الأماكن والساحات العمومية والمساجد، بعد استغلال المعلومات التي وصلت الفرقة الأمنية.

جانب من المحجوزات

وأسفرت العملية على توقيف شخصان على مستوى إحدى الساحات العمومية وسط المدينة، حيث اغتنما انتهاء صلاة الجمعة، ليقومان استعطاف باستعطاف المصلين لمنحهم صدقات مالية، لأجل منحها إلى شخص محتاج.

وتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة وبحوزتهما مبالغ مالية من عائدات جمع التبرعات، وبعد التحقيق معهما تم توقيف شريكهما بأحد الفنادق وسط مدينة المدية، الذي كانوا يتخذونه مكان للإقامة.

وقامت ذات الفرقة الأمنية، بتفتيش غرفتهم أين تم العثور على بطاقات الانخراط، إلى إحدى الجمعيات الخيرية منتهية الصلاحية، ملف طبي لفتاة من ذوي الإعاقة، ناهيك عن ملفات إدارية خاصة باقتناء معدات طبية.

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