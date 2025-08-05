توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية

موازاة مع ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة، من ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة، مع توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، حسب ما أورده الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر، أنه في إطار “مواصلة المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني تصديها للجريمة المنظمة المتصلة بالاتجار بالمخدرات، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مع ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة (إكستازي) بوزن إجمالي يقدر بـ19كلغ”.

وجاء تنفيذ العملية –يضيف البيان— “عقب تحريات ميدانية مكثفة، مكنت من توقيف أحد عناصر الشبكة وكشف أسلوبها الإجرامي، المتمثل في تخزين المخدرات الصلبة داخل مركبة سياحية يتم ركنها بأحد المرائب على مستوى مدينة الجزائر بهدف التمويه، ليتوصل المحققون بعد توسيع دائرة الأبحاث، إلى توقيف ثلاثة عناصر من الشبكة المنظمة”.

وأفضت العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة إلى استرجاع “مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بأزيد من 2.45 مليار سنتيم، مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية تمثلت في 11.745 أورو، 3619 دولار أمريكي، 8320 دولار كندي، 1015 جنيه أسترليني، إلى جانب استرجاع 5 مركبات سياحية من مختلف العلامات من عائدات النشاط الإجرامي”.

وقد تم “تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة”، وفقا للمصدر ذاته.