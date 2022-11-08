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الجزائر

توقيف 4 مشتبه فيهم في قضايا النصب والتزوير واستعمال المزور

الشروق أونلاين
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توقيف 4 مشتبه فيهم في قضايا النصب والتزوير واستعمال المزور

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف كل من المدعو “أ.ب”، “ف.ي”، “ت.أ” و”ل.د”، مشتبه فيهم في قضايا النصب والتزوير واستعمال المزور.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني “تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة بأمن المقاطعة الادراية سيدي امحمد، إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور، كل من المدعو “أ.ب”، “ف.ي”، “ت.أ” و”ل.د”، مشتبه فيهم في قضايا متعلقة بجنحة النصب الموجهة للجمهور، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية”.

وفي هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم، سواء التقاهم شخصيا أو تعامل معهم أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى قاضي التحقيق الغرفة الرابعة عشر محكمة سيدي امحمد، أو التقدم إلى أقرب عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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