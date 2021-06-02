توقيف 47 تاجر مخدرات وحجز 17 قنطارا

في حصيلة للجيش لمدة أسبوع واحد

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود، خلال عمليات مختلفة عبر مختلف النواحي العسكرية، من توقيف 47 تاجر مخدرات وضبط نحو 17 قنطارا من المخدرات وكمية من الأقراص المهلوسة.

وحسب حصيلة كشفت عنها الأربعاء وزارة الدفاع الوطني، فخلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى 01 جوان 2021، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 26 تاجر مخدرات وضبطت 16 قنطارا و66 كيلوغراما من الكيف المعالج و1.1 كيلوغرام من مادة الكوكايين و2605 قرص مهلوس حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 21 تاجر مخدرات وحجز 36 كيلوغراما من الكيف المعالج و24760 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواح عسكرية أخرى”.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت “99 شخصا وحجزت 20 مركبة و119 مولد كهربائي و78 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 57 كيسا من خليط خام الذهب، كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب “كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ21717 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف”، كما “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ80 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف وبومرداس وعنابة والطارف، فيما تم توقيف 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وتلمسان وأدرار وتندوف وتبسة”.