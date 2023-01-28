توقيف 5 أشخاص عرضوا تذاكر الدخول إلى ملعب حملاوي في السوق السوداء

ضبطت بحوزتهم كمية من تذاكر مباراة منتخب مدغشقر والسودان بقسنطينة

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة، عشية مإجراء باراة منتخب مدغشقر ونظيره السوداني، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، في إطار مجريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و28 سنة، بعد أن تم ضبطهم متلبسين بحيازة كمية معتبرة من تذاكر الدخول إلى المعلب، وبيعها في السوق السوداء.

المشتبه فيهم تم توقيفهم خلال دوريات عملياتية لعناصر الشرطة، في محيط ملعب الشهيد حملاوي قبيل المباراة، أين تم الاشتباه في وجود بعض الأشخاص كانوا يعرضون تذاكر الدخول إلى الملعب، بدون رخصة قانونية.

وقد تكفل عناصر الشرطة بالزي المدني والمتواجدين في المكان لتأمين عملية دخول الأنصار إلى مدرجات الملعب، بعملية الترصد للمشتبه فيهم، بالإضافة إلى تتبعهم باستعمال كاميرات المراقبة المنصوبة في كامل محيط الملعب، وبعد التأكد من نشاطهم وقيامهم فعلا بعرض تذاكر الدخول إلى الملعب للبيع، تم ضبط المشتبه فيهم الخمسة يبيعون التذاكر بصورة غير قانونية، للوافدين بمحيط ملعب الشهيد حملاوي. المشتبه فيهم وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تم تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الثامن، للتحقيق معهم وإنجاز ملفات قضائية ضدهم عن مخالفة بيع تذاكر للدخول إلى منشأة رياضية بدون رخصة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن المشتبه فيهم الخمسة، استغلوا رغبة الجماهير الغفيرة التي لم تتمكن من حجز تذاكر الدخول إلى الملعب لمشاهدة مباراة منتخب مدغشقر ومنتخب السودان، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر، والذي يعتبر المنصّة الوحيدة المخولة لبيع تذاكر مباريات “الشان”، حيث تحصلوا بطرق مختلفة على مجموعة من التذاكر لإعادة بيعها في السوق السوداء، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون والتنظيمات المعمول بها في مجال تنظيم المنافسات الرياضية الكبرى ذات البعد القاري أو الدولي.