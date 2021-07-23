توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب وحجز 10 قناطير مخدرات

في حصيلة لوزارة الدفاع الوطني:

أوقفت قوات الجيش الوطني الشعبي 34 تاجرا للمخدرات وحجزت أزيد من 10 قناطير من المخدرات خلال الفترة الممتدة بين 6 إلى 18 جويلية 2021، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

و حسب ما جاء في حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 14 تاجر مخدرات وضبطت 10 قناطير و52,2 كيلوغرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى 7,7 كيلوغرام من مادة الكوكايين، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وحجز 51723 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 263 شخصا وضبطت 38 مركبة و101 مولدا كهربائيا و59 مطرقة ضغط وجهازين للكشف عن المعادن و62,2 طن من خليط الذهب الخام والحجارة ومتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 11 بندقية صيد و7000 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وبسكرة وتبسة وأم البواقي وبرج بوعريريج. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ44370 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.