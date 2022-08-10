توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، كما تمكنت من تدمير مخبأ يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 أوت 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفرزة مشتركة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ست 6 قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتفتيش بسكيكدة.

أما “في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 8 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 212 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 7 تجار مخدرات آخرين وضبط 49286 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية”.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 180 شخصا وضبطت 18 مركبة و332 مولدا كهربائيا و250 مطرقة ضغط و13 طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 14 شخصا وضبط 5 بنادق صيد ومسدس آلي و80519 علبة من مادة التبغ و3367 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 105 طن، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف وباتنة وإن ڤزام.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 70866 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 60 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.