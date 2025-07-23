توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و33 تاجر مخدرات

مع ضبط أزيد من 3 قناطير من الكيف المعالج مصدرها المغرب

نفذت وحدات الجيش الوطني الشعبي عمليات نوعية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 جويلية 2025، في إطار جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، أسفرت عن تحقيق نتائج ميدانية هامة على المستوى الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، فإنه قد تم في مجال مكافحة الإرهاب، توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في استمرار لمتابعة التهديدات الأمنية وتفكيك شبكات الدعم والإسناد.

أما على صعيد محاربة الجريمة المنظمة، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات، مع إحباط محاولات إدخال 3 قناطير و25 كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى حجز 94.011 قرصًا مهلوسًا في عمليات متفرقة بالنواحي العسكرية.

وفي إطار مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، أوقفت مفارز الجيش 286 شخصًا، مع ضبط 43 مركبة، 162 مولدًا كهربائيًا، 81 مطرقة ضغط، و5 أجهزة كشف عن المعادن، فضلًا عن كميات معتبرة من خليط خام الذهب والمعدات المستعملة في التنقيب.

كما تم توقيف 15 شخصًا آخر، مع حجز بندقية صيد، 14.060 لترًا من الوقود، 10 قناطير من مادة التبغ، و171 طنًا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة، في إطار حماية الاقتصاد الوطني.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل عدة محاولات للهجرة عبر قوارب تقليدية، حيث تم إنقاذ 272 شخصًا، فيما تم توقيف 439 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مختلف مناطق الوطن.