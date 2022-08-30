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الجزائر
استرجاع 10 أسلحة بيضاء

توقيف 5 مشتبه فيهم في مقتل أستاذ بالبليدة

سفيان. ع
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توقيف 5 مشتبه فيهم في مقتل أستاذ بالبليدة
أرشيف

تمكنت شرطة البليدة من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطن من مدينة الصومعة، مع استرجاع أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية، تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم عن قضية إنشاء والانخراط في عصابة أحياء والاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر مع حمل أسلحة بيضاء ظاهرة وإحداث أعمال عنف أفضت إلى وفاة شخص. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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