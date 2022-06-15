توقيف 6 تجار مخدرات على الحدود المغربية

أحبطت عناصر الجيش الوطني خلال الأسبوع الثاني من شهر جوان محاولات ادخال أكثر من 7 قناطير من الكيف وتوقيف 6 تجار مخدرات على الحدود المغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار مخدرات.

كما أحبطت المصالح ذاتها محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 7 قناطير و19 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 5 كيلوغرام من نفس المادة و48352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا،

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 156 شخصا وضبطت 17 مركبة و38 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 21 شخصا وضبط 19 بندقية صيد وثلاثة 3 مسدسات آلية و31065 علبة سجائر و28 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي والمسيلة وبسكرة وغرداية.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 75409 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 84 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 152 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.