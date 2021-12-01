توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي من توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 نوفمبر 2021، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (11) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(03) قناطير و(33) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (28) تاجر مخدرات بحوزتهم (62) كيلوغرام من نفس المادة و(203740) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (55) شخصا وضبطت (10) مركبات و(70) مولدا كهربائيا و(41) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (05) أشخاص آخرين وحجز (05) بنادق صيد و(04) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(18250) علبة من مادة التبغ بكل من غرداية والجلفة وعين ڨزام.

في سياق آخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (11804) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف (63) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت والوادي وبشار وتبسة.