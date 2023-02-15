توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الثاني من شهر فيفري، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش، 174 شخصا وضبطت 27 مركبة و170 مولدا كهربائيا و103 مطارق ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و103 قناطير من مادة التبغ و7154 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ100 طن.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 59966 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل وأنقذوا 55 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف 457 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.