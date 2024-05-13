توقيف 7 أشخاص تحت النظر في قضية غرق أطفال بمنتزه الصابلات

قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي ينتظر تقرير الطب الشرعي ويقرر:

أسفرت النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي الذي فتحته نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي، في حادثة غرق 5 أطفال بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة،عن توقيف 7 أشخاص تم وضعهم تحت النظر في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وقد أنهت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام حسب ما جاء في ـ بيان ـ لها، أنها أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق إثر وفاة خمسة أطفال غرقا على مستوى بحر متنزه الصابلات يوم 11 ماي 2024 بمناسبة رحلتين للنزهة خاصة بالأطفال، الأولى نظمت من قبل دار الشباب الشهيد مزاري الحسن لبلدية عين بوسيف، والثانية من قبل جمعية المرجان الكائنة بالمدية، لفائدة أطفال متمدرسين.

وفي هذا الصدد، تم فتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة، والظروف والملابسات التي صاحبتها، وبالأخص مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين، بمثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية، مع تحديد المسؤوليات ضد كل من يثبت ضلوعه في واقعة الحال يضيف ـ البيان ـ ذاته.

وقد أسفرت النتائج الأولية للتحقيق الابتدائي عن توقيف سبعة أشخاص تم وضعهم تحت النظر، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، والتي سيتم إطلاع الرأي العام بنتائجها في حينه.

وبالمقابل، كشفت مصادر “الشروق” أن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، ينتظر حاليا تقرير الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، والذي يحدد بدقة أسباب وكيفية وفاة الأطفال الغرقى، ليأخذ قرارا بخصوص الأشخاص الـ7 المتواجدين حاليا تحت النظر مع تحديد مسؤولية كل شخص فيهم.

وفي سياق متصل، كشف البروفيسور رشيد بلحاج لـ”الشروق”، أن حالة المتواجدين في العناية المركزة مستقرة، إذ هناك 2 من التلاميذ في تحسن متواصل، أما الثالث فتستدعي حالته وقتا الا انه على العموم هناك استقرار وتحسن مقارنة بيوم السبت ولكن خروجهم من مرحلة الإنعاش يستدعي وقتا، ثم يتم تحويلهم إلى مصلحة أخرى.

وأكد البروفيسور أن تقرير الطب الشرعي جاهز وسيتم إرساله إلى الجهة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف الحال، وهي التي ستتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بمثل هذه الوقائع.