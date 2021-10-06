توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد قامت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 05 أكتوبر 2021 بتنفيذ عديد العمليات.

وأوضحت أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

وأضاف البيان “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (04) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ(04) قناطير و(20,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخر وحجز قنطارين (02) و(49) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (20620) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (374) شخصا وضبطت (10) مركبات و(120) مولدا كهربائيا و(109) مطارق ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (16,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة و(18,5) طن من المولد الغذائية، في حين تم توقيف (06) أشخاص وحجز (25) بندقية صيد و(13855) خرطوشة و(118952) وحدة من الألعاب النارية و(126,3) قنطار من مادة التبغ بكل من بسكرة والجلفة قسنطينة وتبسة وباتنة وتيارت. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (33647) لتر بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس”.

وفي سياق آخر، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (83) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (95) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والنعامة وورڤلة وإن أمناس وغيليزان”.