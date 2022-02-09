توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة ،خلال الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 فيفري 2022، عديد العمليات التي أسفرت عت توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وأوضح البيان أنه “في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (07) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (07) قناطير و(21) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (21) تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم (22,5) كيلوغرام من نفس المادة و(152,31) غرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى (25992) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (84) شخصا وضبطت (20) مركبة و(214) مولدا كهربائيا و(132) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن (05) أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (15) شخصا آخر وحجز (14) بندقية صيد و(173) قنطار من مادة النحاس و(57) قنطار من مادة التبغ و(25,6) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(20140) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيزي وزو وغليزان وباتنة وقالمة والوادي وبسكرة وبرج باجي مختار. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (28035) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار”.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (61) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (175) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وعين تموشنت وجانت وتندوف وورقلة.