توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإٍرهابية خلال أسبوع

أوقفت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 05 أفريل 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأكد البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (04) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (08) قناطير و(33) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (10) تجار مخدرات آخرين وضبط (4862) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (84) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(14) مركبة و(104) مولدا كهربائيا و(62) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (11) شخصا آخر بحوزتهم (04) بنادق صيد و(20) قنطار من مادة التبغ بكل من الوادي وأم البواقي وخنشلة.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (53508) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف (265) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وعين ڤزام.