توقيف 72 شخصًا ضمن شبكات إجرامية دولية لـ”الحرقة”

من بينهم 26 متورطا من جنسية مغربية وسورية

تمكن عناصر الدرك الوطني بوهران من توقيف 72 شخصا، من بينهم 26 من جنسية مغربية وسورية ينشطون ضمن شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات للإبحار السري، حسب ما أورده الأربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أنه “في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بوضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية”.

وجاءت هذه العمليات بفضل “تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، حيث تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هذه الشبكات عن طريق وضع نقاط مراقبة وتفتيش والقيام بمداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها”، يضيف البيان.

وقد أسفرت العمليات المذكورة عن ”توقيف 72 شخصا من بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية” مع “حجز ثلاثة قوارب نزهة مزودة بمحركات مختلفة القوة ودراجة مائية وكذا مركبة نفعية وسيارة سياحية ودراجة نارية”.

كما تم أيضا “حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية بقيمة 83000 دج وبالعملة الأجنبية بقيمة 6050 أورو و768 دولار، بالإضافة إلى 23 صفيحة بنزين بسعة 30 لترا، بوصلة، جوازات سفر وهواتف نقالة”.

وقد تم “تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة”، وفقا لذات البيان.