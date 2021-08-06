توقيف 75 شخصا بملهى “شيراتون” وهران

في عز وباء كورونا

أوقفت ليلة الخميس إلى الجمعة، عناصر الأمن الوطني 75 شخصا من بين رجل وامرأة، جرى ضبطهم داخل ملهى فندق معروف، حيث خالفوا بروتوكول ومواقيت الحجر الصحي، العملية جاءت بعد تلقي عناصر الأمن مكالمة، تفيد بإحياء مجموعة من الأشخاص سهرة، داخل الملهى بالفندق الواقع شرق مدينة وهران. فجرت مداهمة المكان في حدود منتصف الليل، في عملية شاركت فيها أيضا عناصر الشرطة العلمية.

وخلال العملية، تم الوقوف على تجاوزات تخالف الإجراءات القانونية، الخاصة بالحجر الصحي، التي جرى إقرارها، على خلفية الأزمة الصحية والارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ما ترتب عنه المنع الصارم لمثل تلك النشاطات في الأماكن العمومية لاسيما المغلقة منها.

وذكرت مصادر “الشروق”، أن مدير الفندق كان غائبا، خلال تنفيذ العملية، وهو إطار جرى تعيينه قبل نحو سنة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، بغية تحديد المسؤولين عن تنظيم السهرة، التي يحتمل أن لا تكون الوحيدة التي جرى تنظيمها خلال فترة سريان الحجر الصحي.