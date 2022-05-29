توقيف 79 شخصا في حفل غنائي “مشبوه” داخل فيلا بعنابة

مصادر تؤكد ممارسة المشاركين طقوس عبدة الشيطان

قدمت، نهار الأحد، مصالح أمن ولاية عنابة، سبعة أشخاص من الجنسين، من مجموع نحو 80 شخصا تم توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي، خلال ممارستهم لطقوس غريبة وشاذة تنافي القيم، في حفل غنائي راقص أقيم دون رخصة قانونية داخل فيلا متواجدة بمنطقة سيدي عيسى بولاية عنابة.

العملية التي نفذها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، ليلا، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمت على إثر المعلومات التي وردت إليها بشأن توافد عدّة أشخاص من الجنسين ومن أعمار مختلفة على إحدى الفيلات المتواجدة بمنطقة سيدي عيسى للمشاركة في حفل غنائي راقص، أقيم بدون رخصة وممارسة بعض الطقوس المشبوهة من شواذ إضافة إلى طقوس غريبة لها علاقة بعبدة الشيطان.

وعلى إثر ذلك باشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية التي انتهت باستصدار إذن من النيابة لمداهمة الفيلا المشبوهة، التي دخلت إليها عناصر الشرطة في حدود الساعة التاسعة ليلا، أين ضبطوا 79 شخصا من الرجال والنساء غالبيتهم من الشباب، يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى ويمارسون طقوسا غريبة، مع ضبط رسومات ومخطوطات مشبوهة قد تكون لها علاقة بعبدة الشيطان لدى بعض الحاضرين، كما ضبط عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية كميات من مختلف أصناف المؤثرات العقلية والمهلوسات وكميات من الخمور والمخدرات من نوع كيف معالج وأجهزة موسيقية و”دي.جي”.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، تم توقيف جميع الحاضرين الذين يوجد من بينهم صاحبة المسكن وشابة من ولاية وهران، يشتبه فيها بأنها منظمة هذا الحفل غير المرخّص، وتحويلهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، للتحقيق معهم حول أسباب تنظيم هذا الحفل دون الحصول على رخصة قانونية من الجهات المختصّة، وكذا بشأن المضبوطات من مخدرات وخمور وغيرها.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تكوين ملفات قضائية بتهم مختلفة، ضد 7 أشخاص من بينهم صاحبة الفيلا ومنشطة الحفل القادمة من ولاية وهران، بالإضافة إلى بعض المشرفين على تنظيم هذه السهرة الماجنة، تم بموجبه تقديمهم صبيحة الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، حيث لايزالون وإلى حد كتابة هذه الأسطر ماثلين أمام العدالة.