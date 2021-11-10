توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، نفذتها الأسبوع الماضي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد “نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى09 نوفمبر 2021 عديد العمليات”.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

وفي سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (18) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(12) قنطار و(39) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (28) تاجر مخدرات بحوزتهم (33,5) كيلوغرام من نفس المادة و(168735) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (149) شخصا وضبطت (19) مركبة و(312) مولدا كهربائيا و(205) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (31) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (09) أشخاص آخرين وحجز (29) بندقية صيد و(03) مسدسات آلية و(21300) علبة تبغ بكل من الوادي وغرداية وباتنة وخنشلة وتيبازة، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (12694) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق آخر، تم توقيف (175) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست وسيدي بلعباس وتندوف.