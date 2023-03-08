توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقت عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من الـ1 إلى الـ7 مارس 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار “محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 58 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 6 قناطير و 82 كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم ضبط 168586 قرص مهلوس”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح وجانت، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 168 شخصا وضبطت 34 مركبة و154 مولدا كهربائيا و138 مطارق ضغط و13 جهاز كشف عن المعادن و24 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد و 19 قنطارا من مادة التبغ و7381 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ115 طن, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

كما “أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 74803 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وسوق أهراس والطارف وتبسة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 15 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 295 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.