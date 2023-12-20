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الجزائر
الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش:

توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية (صور)

الشروق أونلاين
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توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية (صور)

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. 

جاء ذلك حسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الشعبي الوطني، عبر المواقع الرسمية لوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة من 13 إلى 19ديسمبر.

وتمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولات إدخال 13 قنطارا و51 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

“وتوقيف 113 تاجر مخدرات وضبط 162819 قرص مهلوس، كما أوقفت مفارز للجيش 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وتمّ أيضا توقيف 31 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، حيث “ضبطت 13 مركبة و66 مولدا كهربائيا و30 مطرقة ضغط و3 أجهزة الكشف عن المعادن”.

“بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”، حسب الحصيلة.

وأشارت الحصيلة إلى “توقيف 33 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و7 بنادق صيد و3 مسدسات آلية و24016 لتر من الوقود و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة”.

“و11 قنطار من مادة التبغ و12698 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”، كما “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 351 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة”.

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