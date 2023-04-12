توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ظرف أسبوع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في ظرف أسبوع، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء.

ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين، حسب البيان.

وأضاف البيان، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت 21 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، حيث قدرت بـ 4 قناطير و62 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 101107 قرص مهلوس.

وأوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف، 216 شخصا وضبطت 18 مركبة و102 مولدا كهربائيا و36 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف 28 شخصا آخر وضبط بندقيتي صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 37 طن و13.6 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 16514 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وتمنراست وبرج باجي مختار.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 159 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 456 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، حسبما أفاد به البيان.