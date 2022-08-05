توقيف 8117 مشتبه في قضايا الاعتداء بالأسلحة البيضاء

الحكومة شددت من إجراءات ملاحقة العصابات

تمكنت فرق الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال الثلاثي الثاني لسنة 2022، من معالجة 7723 قضية عبر كافة التراب الوطني، أسفرت توقيف 8117 مشتبه فيه في قضايا حمل الأسلحة البيضاء والاعتداء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، إن “الموقوفين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية”، وإن “هذا يندرج في إطار جهود قوات الشرطة في مكافحة شتى أشكال الإجرام، لاسيما مكافحة عصابات الأحياء والتصدي لظاهرة حمل والاعتداء بالأسلحة البيضاء”.

وفعّلت السلطات العمومية من الإجراءات القانونية لردع عصابات الأحياء، بصدور الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، نهاية سنة 2020، والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.

وقبل ذلك، شدّد الرئيس عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء على “مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، مما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات”.

وأمر الرئيس تبون بـ”منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو”.