توقيف 87 مرشحا للهجرة السرية في وهران وعين تموشنت

العمليات مكنت من الإطاحة بمنظمي "رحلات الموت"

جرى وضع حد مؤخرا، لنشاط العديد من الشبكات الإجرامية المختصة في تهريب المهاجرين من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، حيث أسفرت تدخلات ذات المصالح عن توقيف 77 شخصا، منهم رؤوس مسؤولة عن تنظيم الرحلات السرية عبر مختلف شواطئ الولاية، حسب المكلف بخلية الاتصال لدى المجموعة الولائية للدرك.

ويفيد ذات المصدر دائما، أن هذه العمليات التي تمت بفضل وضع نقاط مراقبة وتسطير برنامج للدوريات من طرف الوحدات الفرعية على طول الشريط الساحلي للولاية، قد كللت أيضا بحجز عتاد وأغراض ضبطت لدى منظمي الرحلات غير الشرعية ومساعديهم، أبرزها 07 قوارب مطاطية وأخرى مخصصة للنزهة مزودة بمحركات تتراوح قوتها بين 60 و200 حصان بخاري، بالإضافة إلى 11صفيحة معبأة بالبنزين ذات سعة 25 لترا و12 صدرية نجاة.

كما اتضح أيضا، أن المشتبه فيهم ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، وقد قدموا إلى وهران لأجل خوض غمار الهجرة السرية عبر البحر في اتجاه أوروبا، ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع ما يميز الظروف المناخية هذه الأيام من اعتدال في أحوال الطقس، والذي يحبذه عادة النشطاء في المجال لاصطياد زبائنهم ومحاولة إيهامهم بتوفر العوامل المساعدة التي تؤمن لهم السلامة في عرض البحر وتضمن لهم الوصول السريع والآمن إلى الضفة الأخرى.

في المقابل، يسجل أن عناصر تلك الشبكات التي أطيح بها في عمليات متفرقة قد تم تقديمها بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة أمام نيابة الجمهورية المختصة، حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية.

وبولاية عين تموشنت، أفاد نهار أمس الأربعاء، بيان للدرك الوطني بعين تموشنت، أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوزجار، أوقفت 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و38 سنة، من بينهم شخص مبحوث عنه، الموقوفون كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية عن طريق البحر بالشاطئ الصخري للسبيعات نحو الضفة الأخرى، ليتم إحباط هجرتهم وتوقيفهم وحجز قارب صلب مزود بمحرك وصفائح بنزين، ومبلغ مالي معتبر بالعملة الصعبة وآخر بالعملة الوطنية، لتتم متابعتهم بجناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة منظمة وجنحة مغادرة التراب الوطني عبر منافذ وأماكن غير مراكز العبور. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام محكمة العامرية للنظر في قضيتهم.