وزارة الدفاع: توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 ديسمبر 2021.

وحسب بيان وزارة الدفاع “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(04) مخازن ذخيرة و(23) مركبة“.

ضبط أكثر من 11 قناطير من الكيف المعالج على الحدود مع المغرب

من جهة أخرى كشفت الوزارة، عن إحباط محاولة إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بـ 11 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان وزارة الدفاع ” أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (13) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(11) قنطار و(25) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (18) تاجر مخدرات بحوزتهم (59) كيلوغرام من نفس المادة و(34800) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى”.

وأضاف “من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (137) شخصا و(237) مولدا كهربائيا و(198) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (27) طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم ضبط (09) بنادق صيد و(151) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(75) قنطار من مادة التبغ و(36000) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الأغواط والمنيعة وأدرار وتلمسان وتيارت وبومرداس. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (13306) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف”.

وتابع “في سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (52) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس وتلمسان والنعامة وأدرار والطارف”.