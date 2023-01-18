توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الثاني من شهر جانفي، 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر عمليات منفصلة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 11 إلى 17 جانفي 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 63 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 7 قناطير و52,2 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 1,35 كيلوغرام من مادة الكوكايين و72949 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 180 شخصا وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و48 مركبة و54 مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن، و17,2 طن من خليط الحجارة والذهب الخام، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 13 شخصا وضبط 12 بندقية صيد و3 مسدسات آلية وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ159,7 طن وكذا 1475 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ذكما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 38860 لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 242 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.