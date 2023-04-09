توقّعات بتراجع أسعار اللحوم بعد انخفاض تكاليف الأعلاف

كشف الرئيس المدير العام لشركة “أوناب نوتريسيون” عبد الله الحاج عبد الله، أن الانخفاض الأخير في تكاليف الأعلاف قد يساهم في تراجع أسعار اللحوم في السوق الوطنية على المدى المتوسط.

وقال عبد الله الحاج لوكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد إن “الانخفاض في أسعار الأعلاف الذي يخص كل الشُعب، سيكون له حتما تأثير مباشر على الأسعار. باعتبار أن الأعلاف تمثل 70 بالمئة من تكاليف إنتاج اللحوم”.

وأضاف ذات المسؤول:”من المنطقي أن يؤدي انخفاض العنصر الأساسي في الإنتاج إلى انخفاض أسعار اللحوم على المدى المتوسط في السوق الوطنية”.

وتابع يقول:”الأولوية الرئيسية للسلطات العمومية هي ضمان توفير هذه المنتجات الاستراتيجية بشكل دائم، من أجل تغطية منتظمة لاحتياجات السوق”.

كما شدّد الحاج عبد الله على أهمية تعزيز دور “أوناب” (الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن) في تنظيم وضبط السوق الوطنية. حيث أرجع سبب الاضطرابات في استيراد هذه المواد إلى عمليات استيراد “غير منتظمة، لا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية”.

وأشاد المتحدث أيضا بالسياسة المتبعة في القطاع، في حال تطوير إنتاج الأعلاف، وكذلك زراعة الذرة وفول الصويا. والتي من شأنها أن تسمح بخفض فاتورة استيراد هذه المواد، حسبه.