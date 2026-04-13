توقّعات بتفوّق “ميتا” على “غوغل” من حيث إيرادات الإعلانات ‌الرقمية

أكثر من 240 مليار دولار سنويا

يتوقع أن تتفوق شركة “ميتا بلاتفورمز” المالكة لمنصات فيسبوك وإنستاغرام وواتساب، على ​غوغل التابعة لـ”ألفابت”، من حيث إيرادات الإعلانات ‌الرقمية بحلول نهاية العام 2026.

وقالت رويترز يوم الإثنين، إن إيرادات ​الإعلانات الصافية العالمية لـ”ميتا” ستصل ⁠إلى 243.46 مليار دولار. ​متقدمة على إيرادات “غوغل” المتوقعة عند 239.54 ​مليار دولار.

وحظيت مجموعة الإعلانات الآلية “بلس أدفانتدج” من “ميتا” بقبول قوي من قبل المعلنين. بفضل قدرتها على ​تبسيط إعداد الحملات الإعلانية، وتعزيز العائد ​على الإنفاق التسويقي.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن محلّلين أن المنصات الأصغر مثل “سناب” و”بنترست”، ستظل الأكثر عرضة لتداعيات تخفيض ميزانية الإعلانات، ​خلال فترات ​عدم اليقين ⁠الجيوسياسي. بسبب تركّز الإنفاق على المنصات الأكبر.