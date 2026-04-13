توقّعات بتفوّق “ميتا” على “غوغل” من حيث إيرادات الإعلانات الرقمية
يتوقع أن تتفوق شركة “ميتا بلاتفورمز” المالكة لمنصات فيسبوك وإنستاغرام وواتساب، على غوغل التابعة لـ”ألفابت”، من حيث إيرادات الإعلانات الرقمية بحلول نهاية العام 2026.
وقالت رويترز يوم الإثنين، إن إيرادات الإعلانات الصافية العالمية لـ”ميتا” ستصل إلى 243.46 مليار دولار. متقدمة على إيرادات “غوغل” المتوقعة عند 239.54 مليار دولار.
وحظيت مجموعة الإعلانات الآلية “بلس أدفانتدج” من “ميتا” بقبول قوي من قبل المعلنين. بفضل قدرتها على تبسيط إعداد الحملات الإعلانية، وتعزيز العائد على الإنفاق التسويقي.
من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن محلّلين أن المنصات الأصغر مثل “سناب” و”بنترست”، ستظل الأكثر عرضة لتداعيات تخفيض ميزانية الإعلانات، خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي. بسبب تركّز الإنفاق على المنصات الأكبر.