توقّف الإنتاج وراء ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

المدير العام للأنشطة التجارية بالوزارة يوضح:

أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية راجع إلى توقف عجلة الإنتاج في السنوات الماضية بسبب جائحة كورونا وعودتها بوتيرة منخفضة، مقارنة بما كانت عليه قبلها، مؤكدا في السياق ذاته أن وزارة التجارة رافقت الدخول المدرسي من خلال استحداث نقاط بيع الأدوات المدرسية “أسواق الرحمة” التي وصل عددها إلى 78 سوقا عبر القطر الوطني.

وأوضح سامي قلي، الأربعاء، لدى استضافته ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه الأسواق لبت الطلبات المشروعة للمواطنين وأعطت ديناميكية للدخول الاجتماعي بشهادة الجميع وعلى رأسهم أولياء التلاميذ.

وأبرز قلي تضافر جهود كل الفاعلين من مختلف القطاعات لإنجاح هذه العملية، مضيفا بالقول “باشرنا هذه التحضيرات مند بداية شهر أفريل من السنة الجارية، حيث كانت هناك اجتماعات مكثفة مع كل الشركاء والفاعلين سواء كانت هيئات رسمية أو قطاعات وزارية وبالأخص المهنيين والمنتجين المحليين، حيث التمسنا لديهم حسا كبيرا بالمسؤولية”.

وشدد قلي على توفر الجزائر على إمكانات الاستثمار في هذا المجال بفضل قانون الاستثمار وكذا الخبرة الكبيرة التي اكتسبها المستوردون والمهنيون البالغ عددهم اليوم 58 مهنيا، العديد منهم اليوم يستثمر في إنتاج الأدوات المدرسية، مؤكدا في السياق ذاته أن السلطات العمومية بذلت مجهودا كبيرا من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقرارات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها أخلقة العمل التجاري ومراجعة السجلات التجارية.

وبحديثه عن أخلقة العمل التجاري والنتائج المتوصل إليها، قال إنه من بين التوصيات التي رفعت إلى السلطات العليا للبلاد مراجعة الترسانة القانونية سواء كانت قوانين أو مراسيم تنفيذية “فيما يتعلق بقطاع التجارة كل النصوص اليوم تم ضبطها على غرار القانون رقم 04- 08 المتعلق بالنشاطات التجارية وكذا القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية والقانون 03-03 المتعلق بالمنافسة وقد تم عرضها على الجهات المختصة”.