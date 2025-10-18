توقّف البطولات العربية في ديسمبر يقلقُ بيتكوفيتش.. و”الفاف” تضعُ مخطّطاً يُطمئن المدرّب

"الخضر" يواجهون زامبيا والسعودية والرأس الأخضر وديًا قبل "الكان"

قالت مصادر “الشروق”، إنّ الاتّحاد الجزائري لكرة القدم، سيتواصلُ بشكل رسمي في قادم الأيّام مع النوادي العربية التي ينشطُ فيها عددٌ من لاعبي المنتخب الوطني بهدف تسريحهم قُبيل التواريخ الرسمية المحدّدة في ظلّ توقّف المنافسة فيها، وذلك بهدف الاستفادة منهم لتسطير برنامج تحضيري صارم يسبقُ بطولة إفريقيا للأمم التي ستحتضنها المملكة المغربية نهاية العام الجاري، حيث سيكونُ المنتخب الوطني على موعد مع خوض مواجهتين وديتين يومي 13 و17 نوفمبر المقبل ضدّ منتخبي السعودية والرأس الأخضر على التوالي خارج الجزائر، علمًا أنّ فترة التوقّف الدولي القادمة ستكون في الفترة ما بين 10 إلى 18 من نوفمبر القادم.

كما أضافت ذات المصادر، أن مدرّب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يلحُّ على خوض مواجهة وديّة في الجزائر عشيّة السّفر إلى المغرب بهدف ترتيب كلّ الأمور التقنية قبيل خوض المسابقة القارية، علمًا أنّ منتخب زامبيا دخل مفكّرة التقني السويسري، حيث يسعى الأخير للفصل بشكل نهائي في قائمة اللاّعبين الذين سيرافقونه إلى المغرب لخوض “الكان”، خصوصًا وأن بيتكوفيتش كان قد صرّح مؤخّرًا أن اختيار اللاّعبين تحسّبا لكأس أمم إفريقيا سيكونُ أمرًا “شاقًا” بالنسبة له.

يحدثُ هذا في الوقت الذي سيكونُ فيه بيتكوفيتش مجبرًا على إيجاد مخرج لمشكل توقّف البطولات العربية في الفترة المقبلة، تحسّبا لمشاركة المنتخبات المحليّة في البطولة العربية التي ستحتضنها قطر في الفترة ما بين الفاتح إلى 18 ديسمبر من العام الجاري، علمًا أنّ كأس أمم إفريقيا 2025 ستنطلق في المغرب بداية من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي 2026، وهو الأمر الذي سيضع التقني السويسري في مأزق كبير على اعتبار أنّ توقّف المنافسة بالنسبة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني قد يُؤثّر بشكل سلبي على أدائهم في العرس الكروي القاري القادم.

ومعلومٌ أن قائمة بيتكوفيتش التي استدعاها لخوض مبارتي الصومال وأوغندا لحساب الجولة التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026 على التوالي، ضمّت كلّ من محمّد أمين توغاي ويوسف بلايلي الذين يلعبان لنادي الترجّي الرياضي التونسي، إضافة إلى ياسين بن زية الذي ينشط في صفوف الفيحاء السعودي، إلى جانب القائد رياض محرز الذي يدافع عن ألوان الأهلي السعودي، كذلك الأمر بالنسبة لبغداد بونجاح الذي ينشط في البطولة القطرية من بوابة نادي الشمال القطري، رفقة يوسف عطّال الذي يلعب للسد القطري.