توقّف بث “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر

توقّف بث تلفزيون “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر، حسب ما أكدته المحطتان الحكوميتان في فرنسا يوم الخميس.

وقالت “فرانس 24” التابعة لمجمّع “فرانس ميديا موند” العمومي على موقعها الإلكتروني:”أسبوعا بعد الانقلاب في النيجر، تمّ توقيف بثّ القناتين في البلاد، حسب عدّة مصادر”.

كما أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا ندّدت فيه بما اعتبرته “مساسا بحرية الإعلام، في سياق القمع الاستبدادي الذي يقوم به قادة الانقلاب”.

وقاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في 26 جويلية الماضي، ضد سلطة الرئيس محمد بازوم، ما خلف موجة من الاستنكار على المستوى الدولي.

وأكدت الجزائر عبر بيانات سابقة لوزارة الخارجية تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، محذّرة في نفس الوقت من مغبّة التدخّل العسكري الأجنبي في البلاد.