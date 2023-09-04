-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بسبب سقوط شجرة وانقطاع التيار الكهربائي

توقّف حركة القطارات بين بئر توتة والعفرون

الشروق أونلاين
  • 283
  • 0
توقّف حركة القطارات بين بئر توتة والعفرون
أرشيف
توقّف حركة القطارات

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية صباح الإثنين في بيان، عن توقّف حركة القطارات على الضاحية الغربية للعاصمة بين بئر توتة والعفرون ( ذهابا وإيابا).

وأرجع بيان الشركة هذا التوقّف إلى حدوث “انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين محطتي بئر توتة والعفرون”.

ووقع هذا الانقطاع بسبب “اشتعال حريق في الأشجار المحيطة بالسكة، بين محطتي بئر توتة وبوفاريك. مما أدى إلى سقوط شجرة بالمكان، وانقطاع التيار الكهربائي”.

“وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين بئر توتة والعفرون، متوقفة حاليا ذهابا وإيابا. في حين أن القطارات المتوجهة من العاصمة نحو زرالدة تسير بشكل عادي”، يوضخ البيان.

كما أكدت الشركة في ذات البيان أن “فرقها التقنية تعمل منذ الساعات الأولى، لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن”.

مقالات ذات صلة
نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الجزائر

نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 سبتمبر 2023

7 سنوات للوزير بوضياف مع مصادرة الأملاك والأرصدة

7 سنوات للوزير بوضياف مع مصادرة الأملاك والأرصدة

زلزال وسط المضاربين للقضاء على سماسرة السيارات

زلزال وسط المضاربين للقضاء على سماسرة السيارات

ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يرافع من أجل إنعاش الجمعية العامة للمنظمة

ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يرافع من أجل إنعاش الجمعية العامة للمنظمة

نشرية خاصة: موجة حر شديدة تصل إلى 43 درجة عبر 9 ولايات

نشرية خاصة: موجة حر شديدة تصل إلى 43 درجة عبر 9 ولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد