توقّف حركة القطارات بين بئر توتة والعفرون

بسبب سقوط شجرة وانقطاع التيار الكهربائي

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية صباح الإثنين في بيان، عن توقّف حركة القطارات على الضاحية الغربية للعاصمة بين بئر توتة والعفرون ( ذهابا وإيابا).

وأرجع بيان الشركة هذا التوقّف إلى حدوث “انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين محطتي بئر توتة والعفرون”.

ووقع هذا الانقطاع بسبب “اشتعال حريق في الأشجار المحيطة بالسكة، بين محطتي بئر توتة وبوفاريك. مما أدى إلى سقوط شجرة بالمكان، وانقطاع التيار الكهربائي”.

“وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين بئر توتة والعفرون، متوقفة حاليا ذهابا وإيابا. في حين أن القطارات المتوجهة من العاصمة نحو زرالدة تسير بشكل عادي”، يوضخ البيان.

كما أكدت الشركة في ذات البيان أن “فرقها التقنية تعمل منذ الساعات الأولى، لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن”.