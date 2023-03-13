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الجزائر

توقّف خدمات 3 مصاعد هوائية بسبب أعمال الصيانة

الشروق أونلاين
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توقّف خدمات 3 مصاعد هوائية بسبب أعمال الصيانة
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المصاعد الهوائية

ستكون المصاعد الهوائية بمقام الشهيد وقصر الثقافة في العاصمة، وبالبليدة، خارج الخدمة لعدّة أيام، لإجراء عمليات صيانة دورية.

وحسب ما أفاد به بيان لمؤسسة ميترو الجزائر، سيتوقّف الاستغلال التجاري لوسائل النقل عبر الكوابل، على إثر عمليات الصيانة الدورية”.

وسيستمرّ التوقّف على مستوى مصاعد مقام الشهيد بين 14 و16 مارس. أما بالنسبة لمصاعد قصر الثقافة، فإنها ستكون متوقفة يومي 17 و18 مارس.

إلى جانب ذلك، تتوقف مصاعد البليدة عن الحركة يومي 20 و21 من نفس الشهر، يضيف بيان ميترو الجزائر.

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