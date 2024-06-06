توقّف خدمة الإنترنت في موريتانيا بسبب عطب في كابل بحري

تسبّب عطل في كابل بحري للألياف البصرية، في قطع خدمة الإنترنت الثابت في جميع أنحاء موريتانيا يوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عطبا في محطة بتنريفي الإسبانية، أدى إلى انقطاع الكابل البحري المزوّد لموريتانيا بالإنترنت. مما نتج عنه توقف الخدمة لعدّة ساعات.

وأكدت وزارة التحول الرقمي والابتكار في البلاد، أنها “تمكنت من تحديد مصدر العطل الذي تسبب في قطع خدمة الإنترنت، وشرعت في إيجاد حلول عاجلة وسريعة”.

وأوضحت الوزارة أنها توصلت إلى “وجود ثغرات تتطلب تدابير لسدّها، لضمان استمرار خدمة الإنترنت في المستقبل”. مضيفة أنه “تمّ التغلب على تلك الاختلالات بفضل تنسيق الجهود الدولية”.