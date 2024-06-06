-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

توقّف خدمة الإنترنت في موريتانيا بسبب عطب في كابل بحري

الشروق أونلاين
  • 250
  • 0
توقّف خدمة الإنترنت في موريتانيا بسبب عطب في كابل بحري
أرشيف
كابل بحري

تسبّب عطل في كابل بحري للألياف البصرية، في قطع خدمة الإنترنت الثابت في جميع أنحاء موريتانيا يوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عطبا في محطة بتنريفي الإسبانية، أدى إلى انقطاع الكابل البحري المزوّد لموريتانيا بالإنترنت. مما نتج عنه توقف الخدمة لعدّة ساعات.

وأكدت وزارة التحول الرقمي والابتكار في البلاد، أنها “تمكنت من تحديد مصدر العطل الذي تسبب في قطع خدمة الإنترنت، وشرعت في إيجاد حلول عاجلة وسريعة”.

وأوضحت الوزارة أنها توصلت إلى “وجود ثغرات تتطلب تدابير لسدّها، لضمان استمرار خدمة الإنترنت في المستقبل”. مضيفة أنه “تمّ التغلب على تلك الاختلالات بفضل تنسيق الجهود الدولية”.

مقالات ذات صلة
عطاف: لابد للشراكة الافريقية-الكورية الاستجابة للأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية

عطاف: لابد للشراكة الافريقية-الكورية الاستجابة للأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية

كلوديا شينباوم تصبح أول امرأة تترأس المكسيك

كلوديا شينباوم تصبح أول امرأة تترأس المكسيك

السعودية تتحرّى هلال ذي الحجة مساء الخميس

السعودية تتحرّى هلال ذي الحجة مساء الخميس

صفقة بايدن ليست تعاطفا مع الدماء التي تسفك ولكن للاستمرار في الحكم

صفقة بايدن ليست تعاطفا مع الدماء التي تسفك ولكن للاستمرار في الحكم

قاعدة عسكرية صهيونية في المغرب بين مليلية والجزائر

قاعدة عسكرية صهيونية في المغرب بين مليلية والجزائر

بايدن يجري أول زيارة رسمية إلى فرنسا

بايدن يجري أول زيارة رسمية إلى فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد