بين 16 و19 أفريل الجاري
توقّف مؤقت لحركة القطارات بين “الجزائر – تبسة” و”تبسة – سوق أهراس”
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الخميس في بيان، عن توقّف حركة سير القطارات على خطّي الجزائر-تبسة، وتبسة- سوق أهراس، بسبب أشغال صيانة.
ويستمرّ التوقّف الاستثنائي لسير القطارات بين الأحد 16 أفريل، والأربعاء 19 أفريل 2023. وهو يشمل خطّي:
- تبسة – جزائر، يومي 17 و19 أفريل 2023 ذهابا وإيابا،
- تبسة – سوق أهراس، من 16 إلى 19 أفريل ذهابا وإيابا.
ويعود هذا التوقّف إلى الأشغال الجارية لتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين محطات واد الكبريت – تبسة – وجبل العنق، يضيف ذات البيان.