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الجزائر
بين 16 و19 أفريل الجاري

توقّف مؤقت لحركة القطارات بين “الجزائر – تبسة” و”تبسة – سوق أهراس”

الشروق أونلاين
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توقّف مؤقت لحركة القطارات بين “الجزائر – تبسة” و”تبسة – سوق أهراس”
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قطار نقل المسافرين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الخميس في بيان، عن توقّف حركة سير القطارات على خطّي الجزائر-تبسة، وتبسة- سوق أهراس، بسبب أشغال صيانة.

ويستمرّ التوقّف الاستثنائي لسير القطارات بين الأحد 16 أفريل، والأربعاء 19 أفريل 2023. وهو يشمل خطّي:

  • تبسة – جزائر، يومي 17 و19 أفريل 2023 ذهابا وإيابا،
  • تبسة – سوق أهراس، من 16 إلى 19 أفريل ذهابا وإيابا.

ويعود هذا التوقّف إلى الأشغال الجارية لتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين محطات واد الكبريت – تبسة – وجبل العنق، يضيف ذات البيان.

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