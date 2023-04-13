توقّف مؤقت لحركة القطارات بين “الجزائر – تبسة” و”تبسة – سوق أهراس”

بين 16 و19 أفريل الجاري

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الخميس في بيان، عن توقّف حركة سير القطارات على خطّي الجزائر-تبسة، وتبسة- سوق أهراس، بسبب أشغال صيانة.

ويستمرّ التوقّف الاستثنائي لسير القطارات بين الأحد 16 أفريل، والأربعاء 19 أفريل 2023. وهو يشمل خطّي:

تبسة – جزائر، يومي 17 و19 أفريل 2023 ذهابا وإيابا،

تبسة – سوق أهراس، من 16 إلى 19 أفريل ذهابا وإيابا.

ويعود هذا التوقّف إلى الأشغال الجارية لتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين محطات واد الكبريت – تبسة – وجبل العنق، يضيف ذات البيان.