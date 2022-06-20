تولوز الفرنسي قد يكون الوجهة المفضلة لتوبة..

رغم عديد العروض التي وصلته من تركيا وألمانيا والبرتغال

يراهن الوافد الجديد على تشكيلة “محاربي الصحراء”، الظهير الأيسر لنادي فالفيك الهولندي، أحمد توبة، على مواصلة التألق من خلال خوض تجربة جديدة داخل أسوار البطولة الفرنسية، التي لم يسبق له اللعب فيها رغم كونه من مواليد مدينة “روبييه، في الشمال الفرنسي.

وحسب ما كشفه موقع “لي فيولي” الفرنسي، القريب من نادي تولوز، فإن مدافع الخضر يفضل الانضمام إلى تشكيلة العائد إلى الليغا 1 على عديد العروض الأخرى التي وصلته، من هولندا، تركيا، البرتغال وألمانيا.

واستنادا لذات المصدر، فإن نادي فالفيك الهولندي، الذي ما زال توبة مرتبطا به إلى غاية جوان 2023، يفضّل بيعه هذه السنة من أجل الإستفادة من صفقة تحويله، تفاديا لرحيله دون مُقابل في صيف القادم.

وأوضح موقع “لي فيولي” أن رغبة أحمد توبة في خوض تجربة فرنسية، تأتي في إطار سعيه لتسلق سلم النجومية بشكل تدريجي، بعد أن كانت بدايته في الدوري البلجيكي، وبعدها في الدوري البلغاري، قبل أن يبرز أخيرا في الدوري الهولندي خلال الموسمين الماضيين.

رغم ذلك، من الممكن جدا أن يغيّر الدولي الجزائري رأيه في أي لحظة ويختار فريقا آخر من بين عديد العروض المهمة التي وصلته، في صورة نادي بشكتاش التركي، الذي أبدى رغبته في ضمه، إضافة إلى بنفيكا البرتغالي أو ليفركوزن الألماني.

وبصم توبة، صاحب الـ24 سنة، على موسم استثنائي مع فالفيك الهولندي، جعله يلفت انتباه عديد الأندية، وهذا بالنظر لمميزاته كلاعب متعدد المناصب، حيث بامكانه تغطية الجهة اليسرى للدفاع وبنزعة هجومية، كما يلعب في محور الدفاع، وهو ما كان أثبته مع ناديه أو مع المنتخب الوطني مؤخرا، عندما أقحمه الناخب الوطني في المباراة أمام أوغندا في وسط الدفاع إلى جانب عيسى ماندي، قبل أن يلعب في المباراة الثالثة الودية أمام إيران كظهير أيسر.