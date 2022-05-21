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رياضة
أندية أوروبية تتنافس على خطفه من "فالفيك" الهولندي

“تولوز” الفرنسي يريد ضمّ مدافع “الخضر” أحمد توبة

ل. ط
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“تولوز” الفرنسي يريد ضمّ مدافع “الخضر” أحمد توبة

دخل مدافع المنتخب الوطني، أحمد توبة، دائرة اهتمامات نادي تولوز، الصاعد الجديد إلى دوري الأضواء بفرنسا، حسب ما كشف عنه الصحفي المختص في أخبار الميركاتو، إيغنازيو جيناردي، في تصريحات صحفية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن مسيري تولوز الفرنسي وضعوا اسم أحمد توبة، لاعب فالفيك الهولندي، ضمن لائحة اللاعبين الذين يريدون التعاقد معهم خلال فترة تحويلات اللاعبين القادمة في شهر جوان. وذلك من أجل تعزيز خط دفاعه تحسبا للموسم المقبل الذي سيسجل فيه عودته إلى بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، وهو يسعى لاسترجاع أمجاده خاصة أنه كان من الفرق التي تتنافس على الدوري إلى غاية الأزمة التي ضربته وأدت إلى سقوطه إلى القسم الثاني، لكنه سرعان ما عاد للوقوف على أرجله واستعاد مكانه الطبيعي ضمن أندية النخبة الفرنسية.

ويعد أحمد توبة من اللاعبين الأكثر طلبا في سوق تحويلات اللاعبين، بعدما أن أظهرت الكثير من الأندية نيتها في استقدامه في الميركاتو الصيفي القادم على غرار نادي إشبيليا الاسباني، بنفيكا البرتغالي، وبطل اليوروبا ليغ ليفركوزن الألماني، إضافة إلى العملاق اليوناني أياك أثينا.

وتصب معظم التقارير الإعلامية في اتجاه واحد بخصوص مستقبل، أحمد توبة، حيث توقعت رحيله عن نادي فاليك بعد مسيرة جيدة في البطولة الهولندية ترك فيها بصماته بفضل مستوياته التي جعلته يبرز ويخطف الأضواء، من ما جلب إليه اهتمام الكثير من الأندية التي أبدت استعدادها للتفاوض مع إدارة فريقه، علما أنه لا يزال مرتبط بعقد مع فالفيك لغاية جوان 2023.

وكان أحمد توبة رجل مباراة الإياب للمنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر في شهر مارس الماضي، حيث كان قريبا من تسجيل اسمه من أحرف من ذهب بفضل هدف العديل الذي سجله في الأنفاس الأخيرة من المباراة، لكن ذلك تلاشى في 30 ثانية بعدما أن تقبلت شباك الحارس وهاب مبولحي الهدف الثاني لأسود غير المروضة الذي حرم الخضر من الذهاب إلى قطر.

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