توليد امرأة وهي في غيبوبة بمستشفى فرانس فانون بالبليدة

نجح فريق طبي عامل بقسم الانعاش بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة، في عملية نادرة الحدوث بالمستشفيات، من توليد إمرأة حامل في شهرها الأخير دخلت المصلحة وهي في غيبوبة، حسبما أفادت به الجمعة مصادر طبية.

واستنادا لرئيس قسم الاستعجالات الطبية الجراحية بذات المستشفى، عادل بودهدير، الذي اشرف على العملية، فقد تمكن أمس الخميس فريق طبي عامل بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى فرانس فانون الجامعي من توليد امرأة حامل في شهرها الأخير وهي في حالة غيبوبة بعد تعرضها لتسمم دوائي خطير.

وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية تمت بالتنسيق كذلك مع فريق طبي من مصلحة التوليد والامومة التابعة لوحدة “حسيبة بن بوعلي” حيث خضعت المعنية البالغة من العمر 27 سنة من عمرها لعملية ولادة عادية. وقد وضعت المرأة ولدها من جنس ذكر، في مصلحة الإنعاش وهو يتمتع بصحة جيدة، حسب نفس المصدر الذي أشار الى أن الأم تتعافى تدريجيا بعد عودتها من غيبوبتها وأن حالتها الصحية الآن “مستقرة”. وحيا الدكتور بودهدير المختص في الانعاش والتخدير الفريق الطبي والشبه الطبي المشارك في العملية، على إنجازه.