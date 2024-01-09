توميسانغ يغادر اتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة عن مغادرة البوتسواني أوريبوني توميسانغ للفريق، بناء على رغبة اللاعب في تغيير الأجواء.

وقالت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: ” تعلم إدارة اتحاد العاصمة عن رحيل اللاعب اوربوني توميسانغ بناء على رغبة هذا الأخير وإصراره على تغيير الأجواء”.

وأضافت: ” عقد اللاعب يتضمن شرط تسريح خلال الميركاتو (الشتوي والصيفي)”.

وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الجيش الملكي المغربي حسم صفقة البوتسواني توميسانغ أوريبوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت أن أوريبوني سافر إلى المغرب، واتفق مع مسؤولي الجيش الملكي على الانتقال إلى الدوري المغربي، وتوقيع عقد مدته موسمين ونصف الموسم.