-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

توميسانغ يغادر اتحاد العاصمة

عمر سلامي
  • 190
  • 0
توميسانغ يغادر اتحاد العاصمة
أرشيف
توميسانغ أوريبوني

أعلنت إدارة  اتحاد العاصمة عن مغادرة البوتسواني أوريبوني توميسانغ للفريق، بناء على رغبة اللاعب في تغيير الأجواء.

وقالت إدارة الاتحاد عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: ” تعلم إدارة اتحاد العاصمة عن رحيل اللاعب اوربوني توميسانغ بناء على رغبة هذا الأخير وإصراره على تغيير الأجواء”.

وأضافت: ” عقد اللاعب يتضمن شرط تسريح خلال الميركاتو (الشتوي والصيفي)”.

وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الجيش الملكي المغربي حسم صفقة البوتسواني توميسانغ أوريبوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضافت أن أوريبوني سافر إلى المغرب، واتفق مع مسؤولي الجيش الملكي على الانتقال إلى الدوري المغربي، وتوقيع عقد مدته موسمين ونصف الموسم.

مقالات ذات صلة
هل يمنح ماندريا الأمان لـ “الخضر” في كوت ديفوار ؟

هل يمنح ماندريا الأمان لـ “الخضر” في كوت ديفوار ؟

هذا ما قاله “ددييه دروغبا” عن كأس إفريقيا 2024

هذا ما قاله “ددييه دروغبا” عن كأس إفريقيا 2024

هذه هي أرقام لاعبي “الخضر” في البطولة الإفريقية

هذه هي أرقام لاعبي “الخضر” في البطولة الإفريقية

مُعاقبة نصر حسين داي

مُعاقبة نصر حسين داي

شايبي على رأس قائمة المتوقع تألقهم في “الكان”

شايبي على رأس قائمة المتوقع تألقهم في “الكان”

“الفاف” تُبرم اتّفاقية أخرى

“الفاف” تُبرم اتّفاقية أخرى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد