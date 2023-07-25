توم كروز يخشى على وظيفته من الذكاء الاصطناعي!

كشف تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” حول نجوم هوليود، أن الممثل الأمريكي توم كروز ورفقاءه يخشون على وظيفتهم من الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما أفادت الصحيفة البريطانية فإن بطل أفلام الأكشن ونجم سلسلة “مهمة مستحيلة” بات يخشى هو وممثلين آخرين من أن يقعدهم الذكاء الاصطناعي في المنزل باستيلائه على وظائفهم.

وقالت صحف أمريكية إن النجم العالمي البالغ 61 عاما والذي جنى مئات الملايين من الدولارات ووصل ذروة الشهرة بتأدية أصعب الحركات في أفلام الإثارة يخشى أن يستولي الذكاء الاصطناعي على منتجي هوليود.

وكان نجم سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” يعتقد أن الجمهور يفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين، عوضا عن أي منتوج رقمي مصطنع، خاصة بعد نجاح “مهمة مستحيلة 7” الذي تم طرحه في 12 جويلة الجاري.

وعلى الرغم من أن الجماهير ما تزال تحب توم كروز، وبالتحديد، تحب رؤيته يقاتل ويقود سيارات سريعة ويقفز من ارتفاعات مرعبة، إلا أن جديد التكنولوجيا قلب جميع المفاهيم خاصة وأن الروبوتات باتت تهدد عديد الوظائف.

يعرف عن كروز شغفه بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه، وتدخل في الخلاف بين الممثلين والمنتجين الأسبوع الماضي، بشأن دور الذكاء الاصطناعي في التمثيل وهو ما قد يقود إلى إعفائه من تلك المشاهد.

وكانت هوليوود قد شهدت إضرابا عن العمل بسبب مخاوف العاملين فيها من تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وأمور أخرى.

وفي الفترة التي سبقت ذلك الإضراب، جنّدت منظمة تعنى بالممثلين توم كروز للتعبير عن مخاوفهم من استخدام الاستديوهات لهذه التقنية الجديدة.

ويخشى الفنانون من أن تستخدم شركات الإنتاج الذكاء الاصطناعي بديلا للممثلين، بحيث يبدو الممثلون وهم يؤدون أدورا سينمائية لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك.

وقال رئيس النقابة الفنية التي تضم 160 ألف شخص في الولايات المتحدة، فران دريشر: “كلنا سنكون في خطر استبدالنا بالآلات”.

لكن البعض يرى جانبا إيجابيا للأمر، إذ يمكن أن يعد الذكاء الاصطناعي وجوه ممثلين رحلوا منذ أمد بعيد في أفلام جديدة.

ويقولون إن احتجاجات الممثلين ومخاوفهم مبالغ فيها، مؤكدين أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكان الممثلين.