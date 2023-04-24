تونس آيت علي تقدم عرض “آلو” بمهرجان مسرح الصحراء بتونس

بالتزامن مع جولة تشمل عدة مناطق من الوطن

تشارك المخرجة تونس آيت علي في فعاليات المهرجان الدولي الثالث للمسرح في الصحراء، المزمع تنظيمه ما بين 28 أفريل الجاري إلى 2 ماي المقبل، بمنطقة نويل بولاية قبلي في تونس.

حيث تكون تونس حاضرة بعرض مونودرام “آلو”، الذي كتب نصه وأخرجه التونسي وجدي القايدي. وهو العرض الذي سبق وقدمته تونس بمنطقة الوادي، حيث تم إنتاجه بالتعاون مع جمعية الستار للإبداع المسرحي لوادي سوف والمركز الدرامي بنابل التونسية. وقد تم أيضا عرض العمل بعدة في إطار جولة شملت عدة مناطق من الوطن، على غرار الأيام المسرحية العربية بسطيف شهر فيفري الماضي وكذا بالمعهد العالي للفنون الدرامية ومسرح كاتب ياسين بتيزي وزو، في انتظار عرضه في افتتاح مهرجان المونودرام النسائي بوادي سوف.

ويعالج عرض “آلو” سوء استعمال الحرية والإفراط فيها، من خلال عدة قصص تشترك في تأثير الاستعمال العشوائي للحرية على حياة الغير، سواء من خلال التصرفات أم الكلام، حيث لعبت تونس في هذا العرض عدة شخصيات منها شخصية المديزعة والخياطة والفنانة وغيرها، وهو عرض كرمت من خلاله تونس آيت علي والدتها ومن خلالها النساء الجزائريات المكافحات.

وقد تعودت تونس آيت علي على التركيز على تيمة المرأة في عروضها، حيث سبق وقدمت مونودرام الساكتة الذي عالج طابوهات وأمراضا اجتماعية، تكون المرأة محورها وضحية لها.