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رياضة

تونس أوّل المنتخبات المتأهّلة

علي بهلولي
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تونس أوّل المنتخبات المتأهّلة

بات منتخب تونس مساء الجمعة، أوّل فريق يبلغ الدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت فريق تونس بِنتيجة هدفَين لِهدف على منتخب عمان، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

واحتضن ملعب مدينة الريان القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الألماني دانيال سيبرت.

وسجّل ثنائية منتخب “نسور قرطاج” كلّ من: المهاجمَين سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ 16، ويوسف المساكني في الدقيقة الـ 69. وأمضى توقيع فريق عمان لاعب الخط الأمامي أرشد العلوي في الدقيقة الـ 67.

ويلعب منتخب تونس مباراة نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مصر والأردن.

وتُجرى مباراة مصر والأردن مساء هذا السبت.

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