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تونس: إحباط هجوم إرهابي كانت ستنفذه امرأة

جواهر الشروق
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تونس: إحباط هجوم إرهابي كانت ستنفذه امرأة

أحبطت قوات الأمن التونسية، السبت، هجوما إرهابيا واعتقلت امرأة يشتبه بأنها كانت ستنفذ هذه العملية، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، إنها “أحبطت مخططا إرهابيا كانت ستنفذه امرأة تكفيرية سبق أن قضت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية”.

وكشفت الوزارة، أن المرأة الجهادية كانت تخطط لاختطاف أطفال مسؤولين في قوات الأمن والجيش لإرغام السلطات على إطلاق سراح عناصر متهمين في عمليات إرهابية سابقة.

كما ذكر بيان الداخلية التونسية أن المرأة “خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته”.

وقد تم إحالة المتهمة على النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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التعليقات
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  • من بلادي

    أينما حل الظلاميين وأعداء الحياة حلت المصائب والكوارث .

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