تونس: إدراج قرية “سيدي بوسعيد” على قائمة التراث العالمي لليونسكو

أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو يوم السبت، قرية “سيدي بوسعيد” في تونس، على قائمة التراث العالمي.

وجاء ذلك خلال الدورة الـ48 للجنة بمدينة بوسان الكورية. وبالتزامن مع احتفال تونس بالذكرى التاسعة والستين لعيد الجمهورية الموافق لـ25 جويلية.

وقدّمت تونس في فيفري 2024، ملف ترشيح القرية السياحية الشهيرة بمنازلها البيضاء والزرقاء. تحت عنوان “قرية سيدي بوسعيد: مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، إن قبول الملف جاء “بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي، اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد. باعتبارها:

فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني،

ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية”.

وارتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع. لتكون البلاد من بين البلدان العربية والإفريقية الأكثر تمثيلا على قوائم اليونسكو.