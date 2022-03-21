تونس: إصابة 95 شخصا في حادث تصادم قطارين بالعاصمة (فيديو)
أعلنت الحماية المدنية التونسية، الاثنين، عن إصابة 95 شخصا في حادث تصادم بين قطارين جنوب العاصمة تونس.
وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن الحماية المدينة بوقوع حادث تصادم قطارين في العاصمة تونس ما أدى إلى إصابة 95 شخصا.
وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة لـ”فرانس برس”: “أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا”.
تونس. ⛔تصادم قطار سوسة بقطار الضاحية الجنوبية على بعد مئات الأمتار من محطة برشلونة. pic.twitter.com/eezSoEk5JE
— تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) March 21, 2022
وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أنه تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات، وأوضحت أن حادث تصادم القطارين، وقع بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة.